Endlich aufräumen!

Von allen guten Vorsätzen des vergangenen Jahres blieb einer übrig: Wir wollten endlich das Haus aufräumen! Unsere Katze war nach einer OP kurz vor Weihnachten rekonvaleszent und konnte ihren gewohnten Urlaub in der Katzenpension nicht antreten. Zuviel Stress für den Heilungsprozess, sagte man. Also mussten auch wir auf unseren geliebten Urlaub auf Amrum zwischen den Jahren verzichten und taten tapfer so, als käme uns das gerade recht – um endlich einmal so richtig aufzuräumen! Natürlich nicht direkt an den Feiertagen, das ist ja klar, sondern etwas später. Irgendwann merkten wir dann, dass schon bald Silvester ist und waren uns darin einig, mit dem eigentlichen Räumen dann ab 2. Januar zu beginnen. Wir wollten uns ja von ganz Vielem trennen.

Meine Frau begann damit, die Babysachen unseres 16-Jährigen nach dem Kriterium zu sichten, was noch so gut war, dass man es vielleicht verschenken könnte, und was in die Altkleidersammlung kann. Verzückt in Erinnerungen schwelgend hielt sie den ersten Strampler hoch und beschloss, gerade den natürlich nicht wegzugeben. Dieweil sichtete ich meine Bücher, fest entschlossen, mindestens so viele auszusortieren, dass die Stapel neuer, meist noch ungelesener, die sich auf dem Fußboden meines Arbeitszimmers türmen, in den vorhandenen Regalen Platz fänden. Ich blätterte ein wenig hier und da in älteren Bänden, musste mehrfach niesen (Feinstaub!), staunte über die sinnvollen Kommentare, die ich damals an den Rand geschrieben hatte – und las mich fest. Als wir uns abends über den Erfolg unserer Bemühungen austauschten, war meine Frau zu der Überzeugung gelangt, dass sie neue Kisten brauche, um die Kleider zu verstauen, von denen sie sich nicht trennen will – und ich schaute im Netz nach weiteren Bücherregalen.

Erst einmal war es jetzt chaotischer denn je: Nach Alter sortierte Kinderkleider lagen in Stapeln auf dem Fußboden. Ich konnte mich nicht von meinen Jeans trennen, die noch gut, aber leider etwas zu eng waren. Ich will ja schon seit längerem etwas abnehmen, da würden sie mir dann wieder passen. Wäre doch blöd, man müsste gerade dann neue kaufen. Meine Frau machte sich nun daran, wichtige Papiere abzuheften, die seit längerem in Stapeln rumlagen, musste aber feststellen, dass nicht mehr genügend Ordner da waren. Sie bestellte umgehend welche im Netz, Lieferzeit normalerweise zwei bis drei Tage, und erhielt postwendend eine Mail, wegen hoher Nachfrage würde sich die Lieferung verzögern. Wie schade! Jetzt mussten die Stapel erst einmal liegen bleiben …

Ich wandte mich nun meinem Schreibtisch zu, den ich unter den hohen Papierbergen in meinem Arbeitszimmer vermutete. Nachdem ich einen Suchgraben gelegt hatte, konnte ich tatsächlich das Holz meiner Schreibtischplatte wiedererkennen und arbeitete mich nun langsam von links nach rechts und gleichzeitig in die Tiefe vor. Das war ein verhängnisvoller Fehler, denn auf elf Uhr lag die Korrespondenz des vergangenen Jahres. Ich fing interessiert an zu lesen. Ach ja! Diesem Freund wollte ich auch schon lange geantwortet haben, aber nicht mit einer schnöden Mail, sondern einem Brief mit beigelegter Kunstpostkarte. Ich begann umgehend mit dem Schreiben.

Meine Frau hatte sich inzwischen in ihrer Not den Schulheften unseres Sohnes gewidmet und freute sich mit ihm über die schöne Vielfalt seiner Bildung in den vergangenen neuneinhalb Jahren! Endlich war alles in die richtige zeitliche Abfolge gebracht. An dieser Stelle mussten wir leider abbrechen, denn der normale Alltag mit Arbeit und Schule hatte wieder begonnen. Wir freuen uns schon auf die nächste Chance beim Jahreswechsel 26/27! Dann aber so richtig. ///

