Zeit genug

Zeitschrift info3, Ausgabe März 2026

In der Märzausgabe der Zeitschrift info3 dreht sich alles um das Thema „Zeit“. Vor allem widmen wir uns der Frage, wie wir besser, achtsamer und gesünder mit unserer Zeit umgehen können.

Diese Beiträge erwarten Sie:

Wir brauchen einen lebendigen Zeitbegriff! Georg Soldner kritisiert das mechanische Zeit-Denken und gibt hilfreiche Empfehlungen.

Leib und Zeit – der anthroposophische Arzt Stefan Schmidt-Troschke erklärt, warum das Denken in weiten Zeiträumen für Kinder wichtig ist.

Das Jetzt genügt vollkommen: Der Philosoph Harald Walach über den richtigen Moment.

Weg von den Stundenplänen! Ein Waldorflehrer plädiert für eine lebensvollere Gliederung des Schulalltags.

Heilsame Rhythmen – wie die biologisch-dynamische Landwirtschaft mit Zeit umgeht.

Invertierte Zeit-Ströme: Wie sich in Christopher Nolans Film „Tenet“ ein wichtiges Motiv Rudolf Steiners wiederfindet.

Gute Zeit! Was Redewendungen uns verraten.

Im Brennpunkt diesmal:

Streitfall Erbschaftsrecht

Außerdem: