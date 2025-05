info3 jetzt mit eigener App und als ePaper!

Ab sofort bieten wir unsere Inhalte auch auf Smartphones und Tablets an. Damit machen wir es Ihnen noch einfacher, info3 jederzeit und überall zu lesen – ganz ohne Papier, aber mit der gewohnten inhaltlichen Tiefe.

Zusätzlich zu den ePaper-Ausgaben der Zeitschrift info3 hält die App regelmäßig Beiträge und Nachrichten bereit – auch für alle, die uns noch nicht abonniert haben.

Das ePaper ersetzt die bisherige PDF-Ausgabe

Bislang konnten unsere digitalen Leserinnen und Leser die PDF-Version von info3 abonnieren oder Einzelhefte in unserem Shop als PDF-Version erwerben. Doch die Zeit bleibt nicht stehen – und wir gehen mit ihr. Deshalb stellen wir unsere digitale Ausgabe auf ein modernes ePaper um. Die bisherige PDF-Ausgabe wird zum Jahresende 2025 eingestellt. In einer Übergangszeit bis dahin stehen beide Formate parallel zur Verfügung, damit alle Leserinnen und Leser den Wechsel in Ruhe vollziehen können.

Wie Sie info3 digital lesen können

Unser neues ePaper bietet Ihnen zwei flexible Möglichkeiten, info3 digital zu lesen:

In der App (Apple & Android), für Handy und Tablet

Laden Sie die kostenlose info3-App aus dem Apple App Store oder Google Play Store herunter und öffnen Sie sie.

Wenn Sie info3-Digital-Abonnent sind: Klicken Sie oben rechts auf die Figur und melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten, die Sie von uns erhalten haben, an.

Wenn Sie kein Abonnent sind, können Sie die einzelnen info3-Ausgaben für jeweils € 6,79 (Themenhefte kosten € 4,99) als ePaper kaufen.

Jetzt App herunterladen:

Für Abonnenten auch im Webkiosk – plattformunabhängig im Browser, z.B. auf Ihrem PC oder Notebook

Öffnen Sie den info3-Webkiosk in Ihrem Browser.

Klicken Sie rechts oben auf die Figur und dann auf „Login“.

Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an.

Jetzt das info3-ePaper abonnieren!

Möchten Sie info3 digital lesen? Dann schließen Sie hier direkt Ihr ePaper-Abo für € 68,00/Jahr ab.

Unbegrenzter Zugriff auf alle digitalen Ausgaben in App & Webkiosk

Bearbeitung innerhalb eines Werktages – Zugangsdaten per E-Mail

Bewusstes Leben – immer griffbereit.

Für bisherige PDF-Abonnenten

Alle bisherigen PDF-Abonnenten haben von uns eine E-Mail erhalten, in der wir ihnen die Umstellung auf das ePaper erläutert und ihre persönlichen Zugangsdaten mitgeteilt haben. Damit ist der Wechsel ganz einfach – ohne zusätzlichen Aufwand für Sie.

Bitte melden Sie sich bei uns, falls Sie diese E-Mail nicht erhalten haben:

Via Telefon +49-(0)69-584647 oder per Email: vertrieb@info3.de

Pioniergeist seit 1976

Als info3-Team haben wir immer den Anspruch, neue Wege zu gehen. Seit unserer Gründung 1976 verbinden wir aufgeklärte Spiritualität mit gesellschaftlichem Wandel – und jetzt tun wir das auch einmal mehr in der digitalen Welt.

Mit der neuen info3-App setzen wir auf eine zeitgemäße und zukunftsfähige digitale Lösung. Wir freuen uns, Ihnen diese neue, komfortable Lesemöglichkeit zur Verfügung stellen zu können!