Tempel aus Steinen und Menschen

Zeitschrift info3, Ausgabe Juli/August 2025

Hören Sie sich hier den Redaktionspodcast zur aktuellen Ausgabe an (folgt in Kürze):

Jetzt neu: Die info3-App und das info3-ePaper

In der gesamten Menschheitsgeschichte bildeten die Tempel Keimzellen der Zivilisation. Die Verbindung mit dem Heiligen genoss absoluten Vorrang, von hier aus wurde auch das soziale Leben organisiert. In unserer Sommerausgabe machen wir uns auf den Weg zum Tempel in Geschichte, Gegenwart und Zukunft!

Unsere Themen im Einzelnen:

Stein gewordene Schulungswege von Newgrange bis Chartres

Pilgern nach Jerusalem – eine Reise auf den Spuren des Heiligen

Das himmlische Jerusalem als Vorbild des europäischen Städtebaus?

Mehr als ein Bauwerk: der salomonische Tempel

Traditionen des Tempels: Rosenkreuzertum, Freimaurerei und anderes

Außerdem in unserer Sommerausgabe: