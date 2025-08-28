Wie wollen wir leben?
Spiel • Arbeit • Begegnung
Zeitschrift info3, Ausgabe September 2025
Hören Sie sich hier den Redaktionspodcast zur aktuellen Ausgabe an:
Hier können Sie Editorial und Inhaltsverzeichnis der Ausgabe herunterladen.
Spielend und mit Zuversicht
Junge Menschen blicken in die Zukunft
Wie wollen wir in Zukunft leben? Zu diesem Thema lässt info3 im September jüngere Menschen zu Wort kommen, die im Rahmen einer Schreibwerkstatt unserer Zeitschrift zusammengearbeitet haben.
- Spiel(t)räume: Bewegung jenseits der Konventionen
- Künstliche Intelligenz: Das wesentliche Menschliche bewahren
- Solidarisch für morgen: Modelle für ein neues Wirtschaften
- Anders (zusammen-) leben
- Lob der Wut: Antriebe zur Veränderung
- Zuversicht: Wie Philosophen Mut machen
Außerdem:
- Mehr Gerechtigkeit ist möglich! Im Gespräch mit Verena Bentele
- Trockenheit: Ursachen und praktische Gegenmittel
- Gesundheit: Informiert mit Gürtelrose umgehen