info3, September 2025

Zeitschrift info3, September 2025

Wie wollen wir leben?

Spiel • Arbeit • Begegnung

Zeitschrift info3, Ausgabe September 2025

Hören Sie sich hier den Redaktionspodcast zur aktuellen Ausgabe an:

Hier können Sie Editorial und Inhaltsverzeichnis der Ausgabe herunterladen.

Printausgabe kaufen

€ 7,30

Zeitschrift abonnieren
PDF-Ausgabe kaufen

€ 6,80

Im Paket bestellen

Sonderpreis

Jetzt neu: Die info3-App und das info3-ePaper

Spielend und mit Zuversicht

Junge Menschen blicken in die Zukunft

Wie wollen wir in Zukunft leben? Zu diesem Thema lässt info3 im September jüngere Menschen zu Wort kommen, die im Rahmen einer Schreibwerkstatt unserer Zeitschrift zusammengearbeitet haben.

  • Spiel(t)räume: Bewegung jenseits der Konventionen
  • Künstliche Intelligenz: Das wesentliche Menschliche bewahren
  • Solidarisch für morgen: Modelle für ein neues Wirtschaften
  • Anders (zusammen-) leben
  • Lob der Wut: Antriebe zur Veränderung
  • Zuversicht: Wie Philosophen Mut machen

Außerdem:

  • Mehr Gerechtigkeit ist möglich! Im Gespräch mit Verena Bentele
  • Trockenheit: Ursachen und praktische Gegenmittel
  • Gesundheit: Informiert mit Gürtelrose umgehen