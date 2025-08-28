Wie wollen wir leben?

Spiel • Arbeit • Begegnung

Zeitschrift info3, Ausgabe September 2025

Hören Sie sich hier den Redaktionspodcast zur aktuellen Ausgabe an:

Spielend und mit Zuversicht

Junge Menschen blicken in die Zukunft

Wie wollen wir in Zukunft leben? Zu diesem Thema lässt info3 im September jüngere Menschen zu Wort kommen, die im Rahmen einer Schreibwerkstatt unserer Zeitschrift zusammengearbeitet haben.

Spiel(t)räume: Bewegung jenseits der Konventionen

Künstliche Intelligenz: Das wesentliche Menschliche bewahren

Solidarisch für morgen: Modelle für ein neues Wirtschaften

Anders (zusammen-) leben

Lob der Wut: Antriebe zur Veränderung

Zuversicht: Wie Philosophen Mut machen

Außerdem: