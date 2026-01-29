info3, Februar 2026

Zeitschrift info3, Ausgabe Februar 2026

Sucht und Suche

Drogen • Alkohol • Medien

Zeitschrift info3, Ausgabe Februar 2026

Hören Sie sich den Redaktions-Podcast zur Ausgabe an:

Hier können Sie Editorial und Inhaltsverzeichnis der Ausgabe herunterladen.

Sucht und Suche lautet das Titel-Thema der Februarausgabe von info3.

Unsere Beiträge:

  • „Lernen, mit den Problemen zu leben“ – die anthroposophische Lebensgemeinschaft Melchiorsgrund geht neue Wege mit Menschen, die von Sucht und psychiatrischen Problemen betroffen sind.
  • Droge Social-Media – digitale Abhängigkeit und die Folgen
  • Erfahrungsberichte von Betroffenen zwischen Sucht und Co-Abhängigkeit
  • Eine Reise zur Freiheit – die Schauspielerin Sandra Hüller liest ein Stück über eine Trinkerin.
  • Im Rausch der Mystik – nüchterne Trunkenheit auf inneren Wegen
  • Es geht auch ohne Alkohol: Eine Demeter-Winzerei stellt neue Drinks vor.

Außerdem im Februar-Heft:

  • Aufruhr im Iran – Hintergründe zu einer unheilvollen Verquickung von Religion und Macht
  • Long Virus-Verläufen vorbeugen – Anregungen aus Sicht der Anthroposophischen Medizin
  • Umstrittenes De-Banking – die GLS-Bank kündigt unliebsamen Kunden das Konto.