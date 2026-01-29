Sucht und Suche

Drogen • Alkohol • Medien

Zeitschrift info3, Ausgabe Februar 2026

Sucht und Suche lautet das Titel-Thema der Februarausgabe von info3.

Unsere Beiträge:

„Lernen, mit den Problemen zu leben“ – die anthroposophische Lebensgemeinschaft Melchiorsgrund geht neue Wege mit Menschen, die von Sucht und psychiatrischen Problemen betroffen sind.

Droge Social-Media – digitale Abhängigkeit und die Folgen

Erfahrungsberichte von Betroffenen zwischen Sucht und Co-Abhängigkeit

Eine Reise zur Freiheit – die Schauspielerin Sandra Hüller liest ein Stück über eine Trinkerin.

Im Rausch der Mystik – nüchterne Trunkenheit auf inneren Wegen

Es geht auch ohne Alkohol: Eine Demeter-Winzerei stellt neue Drinks vor.

Außerdem im Februar-Heft: