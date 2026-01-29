Sucht und Suche
Drogen • Alkohol • Medien
Zeitschrift info3, Ausgabe Februar 2026
Hören Sie sich den Redaktions-Podcast zur Ausgabe an:
Hier können Sie Editorial und Inhaltsverzeichnis der Ausgabe herunterladen.
Sucht und Suche lautet das Titel-Thema der Februarausgabe von info3.
Unsere Beiträge:
- „Lernen, mit den Problemen zu leben“ – die anthroposophische Lebensgemeinschaft Melchiorsgrund geht neue Wege mit Menschen, die von Sucht und psychiatrischen Problemen betroffen sind.
- Droge Social-Media – digitale Abhängigkeit und die Folgen
- Erfahrungsberichte von Betroffenen zwischen Sucht und Co-Abhängigkeit
- Eine Reise zur Freiheit – die Schauspielerin Sandra Hüller liest ein Stück über eine Trinkerin.
- Im Rausch der Mystik – nüchterne Trunkenheit auf inneren Wegen
- Es geht auch ohne Alkohol: Eine Demeter-Winzerei stellt neue Drinks vor.
Außerdem im Februar-Heft:
- Aufruhr im Iran – Hintergründe zu einer unheilvollen Verquickung von Religion und Macht
- Long Virus-Verläufen vorbeugen – Anregungen aus Sicht der Anthroposophischen Medizin
- Umstrittenes De-Banking – die GLS-Bank kündigt unliebsamen Kunden das Konto.