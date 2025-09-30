info3, Oktober 2025

Wechseljahre

Zwischen Aufruhr und Reife

Gesundheitsfragen sind immer wieder Thema in unserer Zeitschrift. Diesmal haben wir unter dem Stichwort „Wechseljahre“ ein Schwerpunktheft zusammengestellt. Der spezielle Ansatz bei uns ist der anthroposophische Hintergrund:

  • „Es werden starke Kräfte frei“ – eine anthroposophische Ärztin erklärt die medizinischen Hintergründe der Wechseljahre
  • „Vertrauen ist die beste Kosmetik“ – die Ärztin und Biografieberaterin Susanne Hofmeister über den Umbruch der Wechseljahre
  • Differenzierte Erfahrungen – 13 Frauen berichten
  • Tipps zur Selbstmedikation unseres bewährten Autoren-Duos Meyer und Wilkens
  • Ernährungshinweise für eine spezielle Phase des Lebens
  • Vom Tabu zum Trend? Frauen in den Wechseljahren als Werbe-Zielgruppe
  • Sex ist Lebenselexier: wie Männer die Wechseljahre erleben

Außerdem in der Oktoberausgabe:

  • Wunden der Vergangenheit – Demeter und Weleda im KZ Dachau. Eine neue Studie über ein altes und dunkles Kapitel
  • Die Nachtseite der Wissenschaft – eine unentdeckte Quelle der Kreativität
  • Trauma-Linderung im Ukraine-Krieg – ein Therapeut berichtet
  • Die Germanen – warum diese Zeit in den Kanon gehört