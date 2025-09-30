Wechseljahre

Zwischen Aufruhr und Reife

Zeitschrift info3, Ausgabe Oktober 2025

Gesundheitsfragen sind immer wieder Thema in unserer Zeitschrift. Diesmal haben wir unter dem Stichwort „Wechseljahre“ ein Schwerpunktheft zusammengestellt. Der spezielle Ansatz bei uns ist der anthroposophische Hintergrund:

„Es werden starke Kräfte frei“ – eine anthroposophische Ärztin erklärt die medizinischen Hintergründe der Wechseljahre

„Vertrauen ist die beste Kosmetik“ – die Ärztin und Biografieberaterin Susanne Hofmeister über den Umbruch der Wechseljahre

Differenzierte Erfahrungen – 13 Frauen berichten

Tipps zur Selbstmedikation unseres bewährten Autoren-Duos Meyer und Wilkens

Ernährungshinweise für eine spezielle Phase des Lebens

Vom Tabu zum Trend? Frauen in den Wechseljahren als Werbe-Zielgruppe

Sex ist Lebenselexier: wie Männer die Wechseljahre erleben

Außerdem in der Oktoberausgabe: