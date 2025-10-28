Der Tod im Leben
Zeitschrift info3, Ausgabe November 2025
Hören Sie sich hier den Redaktionspodcast zur aktuellen Ausgabe an:
Hier können Sie Editorial und Inhaltsverzeichnis der Ausgabe herunterladen.
€ 7,30
€ 6,80
Sonderpreis
Jetzt neu: Die info3-App und das info3-ePaper
Um das Thema Tod und Sterben geht es im Schwerpunkt der Novemberausgabe von info3. Und das sind unsere Beiträge:
- Was machen Bestatter:innen mit anthroposophischem Hintergrund anders? Eine Reportage.
- Wiege und Bahre – Porträt einer Bestatterin, die auch als Hebamme arbeitet.
- Wenn kleine Kinder sterben. Etwas von den Sternenkindern.
- Der Wunsch nach einem selbstbestimmten Tod – eine Gratwanderung.
Außerdem in der Novemberausgabe:
- Gesund durch richtige Ernährung: Stoffwechsel zwischen Balance und Entgleisung
- Corona-Aufarbeitung: Beiträge aus der Mitte der Gesellschaft
- Spaltungen überwinden an Waldorfschulen durch Moderation und Dialog
- Menschen statt Avatare: Gegen den Diebstahl von Aufmerksamkeit
- Eine Revolution des Geistes: Über Byung-Chul Hans neues Buch „Sprechen über Gott“