Voll da!

Aufmerksamkeit zwischen Ablenkung und Stärkung

So startet die Zeitschrift info3 in das Jahr 2026:

  • Aufmerksamkeit als menschliche Grundkraft – im Gespräch mit Wolfgang Tomaschitz aus Wien über die meditative Dimension der Präsenz.
  • In der Montessori-Pädagogik wird Aufmerksamkeit besonders gepflegt – wie sieht es im Vergleich bei der Waldorfpädagogik aus? Alexander Capistran sieht Gemeinsamkeiten.
  • ADHS gibt es nicht nur bei Kindern und Jugendlichen. Probleme mit Fokussierung und Konzentration aus ärztlicher Sicht.
  • Menschen statt Avatare: Was geschieht, wenn digitale Medien unsere Aufmerksamkeit immer mehr okkupieren?
  • Wie Aufmerksamkeit unser Verhalten verändert – Beobachtungen aus dem Alltag.

Außerdem in der Januar-Ausgabe:

  • Biodynamische Höfe als Refugien des Menschlichen – eine Antwort auf die zunehmende Technisierung.
  • Demeter hat eine neue weibliche Doppelspitze – wie zwei Frauen die Biodynamik in Zeiten der Krise voranbringen wollen.
  • Dan Brown und das nicht-lokale Bewusstsein: Überraschendes aus dem Mainstream.
  • Kartographierungen geistiger Welten – eine Erinnerung an den Philosophen und Bewusstseinsforscher Jean Gebser
  • Und wie immer unsere beliebten Kolumnen und Buchhinweise!