Voll da!
Aufmerksamkeit zwischen Ablenkung und Stärkung
Zeitschrift info3, Ausgabe Januar 2026
So startet die Zeitschrift info3 in das Jahr 2026:
- Aufmerksamkeit als menschliche Grundkraft – im Gespräch mit Wolfgang Tomaschitz aus Wien über die meditative Dimension der Präsenz.
- In der Montessori-Pädagogik wird Aufmerksamkeit besonders gepflegt – wie sieht es im Vergleich bei der Waldorfpädagogik aus? Alexander Capistran sieht Gemeinsamkeiten.
- ADHS gibt es nicht nur bei Kindern und Jugendlichen. Probleme mit Fokussierung und Konzentration aus ärztlicher Sicht.
- Menschen statt Avatare: Was geschieht, wenn digitale Medien unsere Aufmerksamkeit immer mehr okkupieren?
- Wie Aufmerksamkeit unser Verhalten verändert – Beobachtungen aus dem Alltag.
Außerdem in der Januar-Ausgabe:
- Biodynamische Höfe als Refugien des Menschlichen – eine Antwort auf die zunehmende Technisierung.
- Demeter hat eine neue weibliche Doppelspitze – wie zwei Frauen die Biodynamik in Zeiten der Krise voranbringen wollen.
- Dan Brown und das nicht-lokale Bewusstsein: Überraschendes aus dem Mainstream.
- Kartographierungen geistiger Welten – eine Erinnerung an den Philosophen und Bewusstseinsforscher Jean Gebser
- Und wie immer unsere beliebten Kolumnen und Buchhinweise!