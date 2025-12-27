Voll da!

Aufmerksamkeit zwischen Ablenkung und Stärkung

Zeitschrift info3, Ausgabe Januar 2026

Aufmerksamkeit als menschliche Grundkraft – im Gespräch mit Wolfgang Tomaschitz aus Wien über die meditative Dimension der Präsenz.

In der Montessori-Pädagogik wird Aufmerksamkeit besonders gepflegt – wie sieht es im Vergleich bei der Waldorfpädagogik aus? Alexander Capistran sieht Gemeinsamkeiten.

ADHS gibt es nicht nur bei Kindern und Jugendlichen. Probleme mit Fokussierung und Konzentration aus ärztlicher Sicht.

Menschen statt Avatare: Was geschieht, wenn digitale Medien unsere Aufmerksamkeit immer mehr okkupieren?

Wie Aufmerksamkeit unser Verhalten verändert – Beobachtungen aus dem Alltag.

Außerdem in der Januar-Ausgabe: