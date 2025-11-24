Drei unheilige Könige?
Alex Karp • Elon Musk • Peter Thiel
Zeitschrift info3, Ausgabe Dezember 2025
Drei unheilige Könige – unter diesem Motto steht die Dezemberausgabe der Zeitschrift info3. Was steckt dahinter?
Wohlhabende Menschen haben schon immer auch das politische Leben geprägt. Selten aber war das so deutlich wie bei drei prominenten Tech-Unternehmern aus den USA, die unserer Zeit ihren Stempel aufdrücken: Elon Musk, Peter Thiel und Alex Karb. Wir fragen nach den Motiven dieser für die Gegenwart symptomatischen Menschen.
Auch zum Thema Technik: Bereitet sich in der umfassenden Technisierung der Gegenwart eineVerkörperung der Ahriman-Wesenheit vor? Einblicke dazu in Rudolf Steiners Prophetien.
Weitere Themen im Dezember:
- Im Brennpunkt: Zwischen Freisinn und Kettensäge. Liberales Denken in der Krise
- Von Wichteln und Weihnachtsbäumen: Der heidnische Ursprung vieler Bräuche.
- Anlässlich von Feiertagen ist immer auch die Frage, wie man zusätzliche Pfunde vermeiden oder abbauen kann. Wäre da auch die neuerdings beliebte Abnehmspritze eine Option?
- Immer in Entwicklung: die Eurythmistin Andrea Heidekorn im Gespräch
- Anthroposophie im Nationalsozialismus: Eine Veranstaltung mit hochkarätiger Besetzung zieht Bilanz aus Anlass des 90. Jahrestages des Verbots der Anthroposophischen Gesellschaft.