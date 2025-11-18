Zwei neue Bundesvorständinnen für Demeter

Nach der Trennung von der erst im Mai als Nachfolgerin von Alexander Gerber eingestellten Strategieexpertin Chirine Etezadzadeh hat der Aufsichtsrat des Demeter-Verbandes Anfang Oktober zwei neue Vorständinnen berufen: Nancy Schacht und Ute Rönnebeck sollen „für eine Übergangsphase“ gemeinsam die strategische Verantwortung für den Verband übernehmen und sicherstellen, dass dieser „weiterhin kraftvoll und zielgerichtet geführt wird“, heißt es in der Medienmitteilung zur Personalie.

Beide bringen umfassende Erfahrung und Fachkompetenz in ihre neue Rolle ein: Die Agrarwissenschaftlerin Ute Rönnebeck war Geschäftsführerin von Demeter NRW und im Demeter-Gesamtvorstand geschäftsführende Vorständin für Demeter im Westen. Nancy Schacht studierte Marketing und Kommunikation sowie Strategisches Nachhaltigkeitsmanagement und war zuletzt Geschäftsführerin von Demeter im Osten. – Demeter/Red./lk