Öko-Landwirtschaft baut Humus umweltfreundlicher auf

Untersuchung zum Humusaufbau

Der ökologische Landbau ist das Landwirtschaftssystem, das am umweltfreundlichsten Humus aufbaut. Wie aus einer neuen Studie des Thünen-Instituts hervorgeht, wird zwar im Mittel auf ökologischen und konventionellen Flächen etwa gleich viel Humus aufgebaut. Bio-Betriebe schaffen dies aber ohne den Einsatz von besonders klimaschädlichen, erdöl-basierten Düngemitteln.

„Der Ökolandbau als kreislauforientiertes Low-Input-System schont Umwelt und Klima“, unterstreicht Bioland-Präsident Jan Plagge. Biologische Bewirtschaftung erhöhe den Humusgehalt über vielfältige Maßnahmen, verbessere die Bodenstruktur und fördere damit die Bodenfruchtbarkeit auf natürliche und zukunftsfähige Weise. „Höhere Kohlenstoffgehalte im konventionellen Landbau werden vor allem durch den Einsatz mineralischer Stickstoffdünger erreicht, deren Produktion enorm viel fossile Energie benötigt und entsprechend hohe Treibhausgasemissionen verursacht.“ – Bioland/Red./lk