Maria Furtwängler ist neue Weleda-Markenbotschafterin

Start von neuer Anti-Aging-Linie

Die unter anderem für ihre Rolle als „Tatort“-Kommissarin bekannte deutsche Schauspielerin Maria Furtwängler ist die neue Markenbotschafterin für Weleda. Sie und das traditionsreiche Unternehmen teilten Werte wie Naturverbundenheit und den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen, so Weleda-Chefin Tina Müller. Ihren ersten Auftritt hat Furtwängler als Gesicht der neuen Premium-Linie Weleda Cell Longevity. Diese umfasst drei Anti-Aging-Serien, die einen pflanzlichen sogenannten „NAD⁺-Booster“ aus Sonnenblumensprossen enthalten. – Weleda/Red./lk