Alnatura punktet bei Verbraucher:innen

In der jährlich deutschlandweit durchgeführten Verbraucherstudie Kundenmonitor erreicht der Bio-Lebensmittelhändler Alnatura 2025 zum vierten Mal in Folge den ersten Platz unter allen Lebensmittelmärkten.

Mit einer Gesamtzufriedenheitsnote von 1,77 erhält er nicht nur bei den Bio-Märkten die Bestnote, sondern auch im Gesamtranking aller Lebensmittelmärkte. Bei der repräsentativen Erhebung wurden rund 9.000 Kund:innen in mehreren Erhebungswellen zu ihrer Meinung befragt. Abgefragt wurden Themen wie Auswahl und Qualität der Produkte, Service oder Einkaufserlebnis.

Besonders gut fällt das Ergebnis in der Kategorie „Image bei Kunden“ aus – hier steigerte Alnatura sein Ergebnis und erreicht einen Spitzenwert von 1,59. Wie schon im Vorjahr steht das Unternehmen auch bei der Beurteilung des Preis-Leistungsverhältnisses ganz vorne und hält einen Spitzenplatz mit den Discountern. – Alnatura/Red./lk