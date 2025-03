Ein Impuls lebt weiter

Rudolf Steiner 1861 – 1925

Zeitschrift info3, Ausgabe März 2025

info3 im März steht ganz im Zeichen eines besonderen Gedenktags:

Rudolf Steiner 1861 – 1925: Ein Impuls lebt weiter!

Am 30. März 2025 vor 100 Jahren starb Rudolf Steiner. Seither hat sich aus seinen Anregungen ein lebendiges Geflecht unterschiedlicher Reform-Projekte entwickelt. Diese Präsenz einer vor mehr als hundert Jahren entstandenen geistigen Strömung ist einzigartig! Wir widmen unser März-Ausgabe Rudolf Steiner mit folgenden Beiträgen:

Sein Leben: Steiners Biografie von seinen philosophischen Jahren bis zu seinen Reform-Projekten

Warum das Goetheanum Goetheanum heißt: Steiners lebenslange Beschäftigung mit Goethe

Nachrufe von 1925 – wie Medien damals Steiner einschätzten: Stimmen von der „Roten Fahne“ bis zum „Völkischen Beobachter“.

Steiner zwischen Irritation und Faszination – aus dem neuen Buch von Wolfgang Müller

Steiner mit Wittgenstein neu gelesen – für eine Vielfalt der Erkenntniswege

Kommt da noch was? Alexander Capistran mit einer provokanten Nachfrage zum Gedenktag

Weitere persönliche Stimmen zu Steiners 100. Todestag von Jens Heisterkamp, Frank Meyer, Nadine Mescher und Johannes Denger

Außerdem zum Schwerpunkt-Thema:

Highlights der zentralen Gedenkveranstaltung in Stuttgart und eine große Ausstellung zu Steiners Leben am Goetheanum in Dornach.

Ein Heft, das über diesen Gedenktag hinaus lesenswert bleibt und grundlegende Ideen zu Rudolf Steiners Anthroposophie vermittelt!