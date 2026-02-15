Zentrale Anlaufstelle für gemeinschaftliches Wohnen

Neues Wohnprojekte-Portal der Stiftung trias

Das Wohnprojekte-Portal der Stiftung trias ist umfassend überarbeitet mit neuem Design und erweiterten Funktionen online gegangen. Als digitale Plattform bündelt es nun noch konsequenter Wissen, Projekte, Veranstaltungen und Vernetzungsmöglichkeiten rund um gemeinschaftliches Wohnen.

Kernstück bleibt die Projektsuche mit hunderten bestehenden und geplanten Initiativen, ergänzt durch eine neu gestaltete Karte und präzisere Filter. Ein umfangreicher Wissensbereich bietet fachlich fundierte Artikel, Vorlagen und Links zu Gruppenprozessen, Architektur, Recht sowie Finanzierung. Passende Veranstaltungen und Beratungsangebote sind direkt verknüpft.

Neu ist zudem der offene Community-Bereich, der den Austausch unter Interessierten und Projektgruppen erleichtert. Auch alle Fachpublikationen der Stiftung stehen ab sofort kostenlos digital bereit. – Stiftung trias/Red./lk

Mehr erfahren:

www.wohnprojekte-portal.de