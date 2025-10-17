Voelkel-Fruchtsäfte werden teurer

Der Bio-Safthersteller Voelkel erhöht die Preise für seine Bio-Säfte um bis zu 40 Prozent und führt für 15 ausgewählte Sorten kleinere 0,5-Liter-Mehrwegflaschen ein. Dies kündigte Geschäftsführer Jurek Voelkel in einem Interview mit dem Branchenmagazin Biohandel an und erläuterte ausführlich die Hintergründe der Entscheidung. Demnach sorgen massive Kostensteigerungen durch den Klimawandel, knappe Rohstoffe sowie der hohe Aufwand für Bio- und Demeter-Qualität für große Herausforderungen.

Während Trend-Produkte wie Ingwershots oder Kombucha weiterhin erfolgreich liefen, verbuchte Voelkel 2024 im klassischen Saftgeschäft ein Minus von rund 1,5 Millionen Euro. Mit der Preisanpassung unter dem Kampagnen-Claim „Mehr ist fair“ will das traditionsreiche Familienunternehmen den Fruchtsaft als Premium-Produkt neu positionieren, um die angemessene Entlohnung seiner Anbaupartner zu sichern. Zudem investiert Voelkel weiterhin in nachhaltige Mehrwegsysteme. Die kleineren Flaschen sollen besonders Einpersonenhaushalte ansprechen und auch bei einer designorientierten Kundschaft punkten. – Biohandel/Red./lk