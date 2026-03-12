Neuer Leitfaden erschienen

Es ist ein anschaulicher Leitfaden geworden, das neue Handbuch der Purpose-Foundation, der internationalen Plattform der Stiftung Verantwortungseigentum. Die zugrundeliegende Idee für eine neue Unternehmensform ist simpel und ruht auf zwei Prinzipien: „The first is that the company’s purpose is protected. The second is that its control always rests with its stewards.“ Der Unternehmenszweck (und die Vermögenswerte) bleiben geschützt und an das Unternehmen gebunden, und die Kontrolle über das Unternehmen liegt bei den dem Unternehmen langfristig verbundenen Personen – und nicht bei irgendwelchen Investoren von außen. Das Unternehmen gehört sich quasi selbst und kann weder verkauft noch vererbt werden. Nebenbei geht es dabei auch um eine Zähmung des Kapitalismus. (info3 berichtete letztmals im November 2025.)

Die in Deutschland entstandene Initiative breitet sich weltweit aus, und entsprechend ist der Leitfaden in englischer Sprache verfasst. Er enthält die Grundgedanken von „Steward Ownership“, stellt Unternehmen vor, die bereits nach diesen Prinzipien arbeiten, beleuchtet die Frage nach adäquaten Finanzierungsformen solcher Unternehmen und skizziert den Weg von einem „normalen“ Unternehmen zu einem Unternehmen in Verantwortungseigentum. Alles ist gut nachvollziehbar und ansprechend gestaltet.

Das Buch gibt es als Print-Version für günstige € 10,40 und kostenlos als E-Book oder pdf. Die Lernreise-Version direkt auf der Website ermöglicht eine unkomplizierte Übersetzung ins Deutsche.