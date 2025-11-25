Triodos-Bank beendet Deutschland-Geschäft

Zu wenig Wachstum

Die Triodos Bank hat angekündigt, dass sie ihre Geschäftstätigkeiten in Deutschland beendet. Nach sorgfältiger Prüfung der Aktivitäten in Deutschland sei der Vorstand zu dem Schluss gekommen, dass die Bank „in absehbarer Zeit nicht die relevante Größe erreichen kann, um in Deutschland eine bedeutende Wirkung zu entfalten“, erklärte Marcel Zuidam, CEO der niederländischen Ökobank mit anthroposophischen Wurzeln.

Der Rückzug aus Deutschland werde 2025 einmalige Kosten von rund zwölf Millionen Euro verursachen, die für Rückstellungen für Entlassungen sowie die Abschreibung des latenten Steueranspruchs im Zusammenhang mit dem deutschen Geschäft vorgesehen sind. Kundinnen und Kunden werden über die nächsten Schritte und den Zeitplan informiert, sobald das Verfahren mit dem deutschen Betriebsrat abgeschlossen ist. – Triodos Bank/Red./lk