Dialog-Initiator und Info3-Nachbar: Thomas Steininger gestorben

Am 9. Oktober 2025 ist der Publizist Thomas Steininger nach langer schwerer Krankheit friedlich gestorben.

Der 1962 in Linz geborene und an der Universität Wien promovierte Philosoph war Anfang der 2000er Jahre als Schüler des amerikanischen spirituellen Lehrers Andrew Cohen nach Deutschland gekommen. Nach der Trennung von Cohen initiierte er zusammen mit Freunden zahlreiche eigene Projekte. Unter dem Namen Evolve gründete er in Frankfurt in unmittelbarer Nachbarschaft des Info3 Verlages ein neues Magazin und moderierte in dem Online-Format Radio Evolve nahezu wöchentlich Dialoge mit spirituell wirkenden Menschen. Er war immer auf der Suche nach neuen Impulsen im Sinne eines modernen spirituellen Denkens. Zusammen mit seiner Partnerin Elizabeth Debold baute er über die Jahre unter dem Titel Evolve World ebenfalls online-basiert ein weitverzweigtes, internationales Netzwerk von Menschen auf, die sich im Ziel einer neuen Bewusstseinskultur trafen.

Thomas Steininger war auch mit info3 freundschaftlich verbunden. Von 2006 bis 2017 organisierte er zusammen mit Jens Heisterkamp und Sonja Student die Herbstakademie Frankfurt, die jedes Jahr unter einem bestimmten Motto spirituelle Gemeinsamkeiten unterschiedlicher geistiger Richtungen auslotete. Seit 2018 wird diese Herbstakademie intensiv im kleinen Kreis fortgeführt, einmal im Jahr inzwischen auch im Frühjahr in der Alten Weberei an der Ostsee.

Thomas Steiniger war ein überzeugter Fürsprecher des spirituellen Dialogs, bei dem er von der Möglichkeit einer Begegnung in einem höheren, gemeinsamen Bewusstsein überzeugt war. Sein Lebenselement war das Gespräch. Umso schmerzlicher war es für ihn und seine Freunde, dass er in Folge eines Hirntumors in einem späten Stadium der Krankheit sein Sprachvermögen schrittweise bis zum völligen Verstummen einbüßte. Zuletzt konnte er noch die Arbeit an seinem Buch Das Ereignis des Seins zur Philosophie Martin Heideggers fertigstellen, das im Info3 Verlag erschienen ist. Jens Heisterkamp