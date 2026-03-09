Stefan Voelkel übergibt an die nächste Generation

Generationenwechsel bei Voelkel

Nach 45 Jahren in der Geschäftsführung geht Stefan Voelkel (67) in den Ruhestand. Das wendländische Familienunternehmen in vierter Generation wird seit dem 1. Januar 2026 allein von seinen Söhnen Boris, Jacob und Jurek geleitet.

Mit Stefan Voelkels Ausstieg aus der Geschäftsführung wird ein Übergabe-Prozess abgeschlossen, der bereits 2011 mit der Umwandlung des Unternehmens in Verantwortungseigentum eingeleitet wurde. In Zusammenarbeit mit seinen Söhnen hatte Stefan Voelkel in den vergangenen Jahren das frühere Nischenunternehmen zu einer überaus erfolgreichen Marke entwickelt, die weit in die Gesellschaft hineingewirkt hat.

Stefan Voelkel vergaß dabei bei allem Erfolg nie die ökologischen und sozialen Dimensionen des Unternehmens. – Voelkel/Info3-Bewegungsmelder