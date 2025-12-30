Rudolf Steiner Gesamtausgabe fast abgeschlossen

Selbstgestecktes Ziel ist erreicht

Im Jahr 2015 entschlossen sich die Verantwortlichen der Rudolf Steiner Nachlassverwaltung in Dornach/Schweiz, die Rudolf Steiner Gesamtausgabe bis zum Jahre 2025 fertig zu stellen. Sie war 1961, im hundertsten Geburtsjahr Steiners, begonnen worden und sollte im hundertsten Todesjahr abgeschlossen sein.

Zu den bereits vorliegenden 350 Bänden sollten rund 60 weitere hinzukommen: öffentliche und interne Vorträge, eine erstmals vollständige Briefausgabe, bisher unveröffentlichte Teile des künstlerischen Nachlasses – alles, was im Laufe der Jahrzehnte gefunden wurde, aber noch nicht gedruckt war. Erstmals im Rahmen der Gesamtausgabe erschienen dicke Bände mit Übersetzungen Steiners oder seine Auseinandersetzung mit Helmuth und Eliza von Moltke.

Tatsächlich befinden sich nun die letzten Bände in Druck, und das Ideal, alles zu veröffentlichen, was es von Rudolf Steiner gibt, dürfte weitgehend erfüllt sein – wenn auch nicht auszuschließen ist, dass in manchen Archivritzen oder Dachböden noch etwas zu finden ist. Zwei Editionen allerdings konnten im vorgesehenen Zeitrahmen nicht abgeschlossen werden: die letzten drei Teilbände der Briefedition werden erst in den nächsten Jahren erscheinen können, und die von Steiner selbst so benannten „ganzen Wagenladungen“ an Notizbüchern und Notizzetteln brauchen auch noch Zeit, um zumindest in die elektronische Sichtbarkeit zu kommen – es sind schlicht zu viele, um alle zu drucken. Außerdem ist noch ein Handbuch zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe geplant, das 2026 erscheinen soll.

Das Großprojekt GA 2025 startete 2016 und wurde bisher durch zahlreiche institutionelle und private Spender mit über 17 Millionen SFr gefördert. Nun fehlt in der Kasse für die Fertigstellung der Gesamtausgabe noch ein Restbetrag von rund 500 000 SFr. Und auch künftig wird die Rudolf Steiner Nachlassverwaltung auf Spenden angewiesen sein: für die Erhaltung und Erforschung der 1,3 Regalkilometer voller Archivalien, für Veranstaltungen und Ausstellungen. Die Kompetenz in Bezug auf Leben und Werk Steiners in Nachlassverwaltung und Archiv ist riesig und kann – sobald das Archiv online zugänglich sein wird – weltweit genutzt und damit Rudolf Steiner immer stärker in die Sichtbarkeit gerückt werden. – Red./ad