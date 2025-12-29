Neues WHO-Kooperationszentrum in Witten/Herdecke

Stiftungsprofessur für Globale Kindergesundheit

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Friede Springer Stiftungsprofessur für Globale Kindergesundheit an der Universität Witten/Herdecke (UW/H) zum ersten WHO-Kooperationszentrum für Kinder- und Jugendgesundheit in Deutschland ernannt. Ausgewählt werden die Einrichtungen aufgrund ihrer hohen wissenschaftlichen und technischen Kompetenz sowie ihrer internationalen Anerkennung. Sie unterstützen die Programme der Weltgesundheitsorganisation maßgeblich – vor allem durch zielgerichtete Forschung, Ausbildung und durch technische Zusammenarbeit.

„Die Ernennung ist eine große Anerkennung für unsere Arbeit der letzten Jahre“, sagt Prof. Dr. Ralf Weigel, Inhaber der Stiftungsprofessur. „Sie zeigt, dass evidenzbasierte, praxisnahe Forschung aus Deutschland weltweit Wirkung entfalten kann – gerade in einem Bereich, der für die Zukunft unserer Gesellschaft entscheidend ist. Die Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen verdient und erfordert unser aller Aufmerksamkeit und Anstrengung – und darf inmitten großer Krisen nicht in Vergessenheit geraten.“ – UW/H/Red./lk