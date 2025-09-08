Im Rahmen der diesjährigen Öko-Feldtage auf dem Wassergut Canitz in Sachsen wurde Mitte Juni das neue Netzwerk Junges Demeter gegründet. Es versteht sich als Plattform für Ideen und gegenseitige Unterstützung. Mit dem neuen Netzwerk möchten die Beteiligten der nächsten Generation innerhalb der Demeter-Gemeinschaft eine stärkere Stimme geben, den Dialog fördern und frische Impulse in die Bewegung tragen.

Zu den Gründungsmitgliedern gehören rund 50 Personen aus ganz Deutschland, die in der Erzeugung, der Verarbeitung oder dem Handel tätig sind oder sich noch im Studium oder in der Ausbildung befinden. Sie wollen jungen Menschen bis 40 Jahren im Demeter-Verband ein verbandspolitisches Zuhause bieten, wo sie sich austauschen können, ihre Ideen gehört und Interessen vertreten werden. Über den Zusammenschluss soll ihre Stimme in den Demeter-Verband getragen sowie über den Dachverband, das Bündnis Junge ökologische Land- und Lebensmittelwirtschaft (JöLL), auf die politische Bühne gebracht werden. – Demeter/Red./lk