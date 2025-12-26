„Landwirtin des Jahres“: Mit Bio-Blaubeeren zum Erfolg

Sylke Herse vom Bickbeernhof in Brokeloh bei Landesbergen (Niedersachsen) ist Gesamtsiegerin beim diesjährigen Ceres Award und darf sich ab sofort „Landwirtin des Jahres“ nennen. Bei der Gewinner-Gala Ende Oktober in Berlin setzte sich die Leiterin des Bioland- und Demeter-zertifizierten Betriebs gegen die Konkurrenz aus insgesamt 21 Finalist:innen durch.

Herse, die auch in der Kategorie „Unternehmerin des Jahres“ den Sieg holte, baut auf ihrem Betriebsgelände 22,5 Hektar Bio-Blaubeeren an. Aus den geernteten Beeren werden in der hofeigenen Verarbeitung unter anderem „Bio-Blaumelade“, Blaubeer-Wein oder ein Blaubeer-Salatdressing hergestellt. Auch die Speisekarte der zum Betrieb gehörigen Gastronomie ist von den blauen Beeren geprägt: Neben Blaubeer-Waffeln, -Pfannkuchen und -Eis können Mutige auch Blaubeermettwurstbrote verköstigen. – Demeter/Red./lk