Erfolgreiches Recyclingsystem bei Sonett

Eigener Wertstoffkreislauf

2019 startete Sonett ein eigenes Mehrweg- und Recyclingsystem für die PE-Flaschen und -Kanister seiner Wasch- und Reinigungsmittel. Mittlerweile können bis zu 80 Prozent der retournierten 10- und 20-Liter-Kanister wieder befüllt und in den Handel zurückgeführt werden. Das spart nicht nur Plastik und Ressourcen ein, sondern auch rund 50 Prozent der CO 2 -Emissionen, wie das Unternehmen in einer aktuellen Pressemeldung mitteilt.

Der Rest der Kanister sowie die leeren PE-Flaschen werden geschreddert, zermahlen und dann als Rezyklat neuen Sonett Plastikflaschen bei allen Halbliter- und WC-Flaschen mit einem Anteil von bis zu 50 Prozent zugeführt. So wurden bislang insgesamt 130,6 Tonnen bereits genutzte Sonett-Gebinde gewaschen und wieder befüllt oder geschreddert und vermahlen. Mittlerweile erfolgt nicht nur das Schreddern der Flaschen direkt bei Sonett, sondern auch das Vermahlen der Plastik-Flakes. Das Waschen der Flakes wird derzeit entwickelt und soll in einem nächsten Schritt vor Ort etabliert werden. – Sonett/Red./lk