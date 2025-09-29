Dr. Martyn Rawson wird Professor an der Alanus-Hochschule

Unter den reformpädagogischen Ansätzen ist es ein Alleinstellungsmerkmal der Waldorfpädagogik, dass sie in ihrer mehr als einhundertjährigen Geschichte eine internationale Verbreitung gefunden hat. Die damit verbundene Internationalisierung der Ausbildung von Waldorflehrerinnen und -lehrern ist zu einem besonderen Schwerpunkt an der Alanus-Hochschule geworden. Schon seit 2020 gibt es als Online-Format den von Jost Schieren initiierten International Waldorf Campus, eine Art internationales Klassenzimmer mit Theorie und Praxisbeispielen aus aller Welt. Im August 2025 ist nun speziell für den asiatischen Raum der neue International Master of Waldorf Education gestartet, der in Kooperation mit dem China Waldorf Forum (CWF) organisiert wird. Das dreijährige, berufsbegleitende Programm mit Schwerpunkt „Lehren und Forschen“ bereitet die Studierenden auf eine professionelle Tätigkeit als Lehrkräfte an Waldorfschulen sowie auf wissenschaftliche Forschungsarbeit vor. Das Studium kombiniert Online-Phasen mit Blockwochen in China und an der Alanus-Hochschule in Alfter bei Bonn.



Für die Leitung dieses neuen Bereichs hat die Alanus-Hochschule für Kunst und Gesellschaft den Waldorfpädagogen Martyn Rawson zum Honorarprofessor im Fachbereich Bildungswissenschaft berufen. Damit würdigt die Hochschule Rawsons Forschungsarbeit und sein Engagement für die internationale Entwicklung der Waldorfpädagogik. Sein Einsatz für eine globale Perspektive zeigt sich unter anderem in seiner aktiven Mitwirkung in der Arbeitsgruppe „Schulen“ der Europäischen Kommission, wo er die Entwicklung europäischer Bildungspolitik maßgeblich mitgestaltet. Ein zentrales Anliegen seiner Arbeit ist die Entwicklung von Lehrplänen, die sowohl lokale, kulturelle, historische und geografische Besonderheiten berücksichtigen als auch die Förderung weltoffener und interkultureller Kompetenzen bei Schülerinnen und Schülern unterstützen. – Alanus-Hochschule/Red./jh