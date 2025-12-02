Deutscher Nachhaltigkeitspreis für Bingenheimer Saatgut AG

Die Bingenheimer Saatgut AG erhält den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2026 in der Kategorie Landwirtschaft und Fischerei. Er würdigt das Demeter-Mitglied als Pionier einer zukunftsweisenden, gentechnikfreien Landwirtschaft, der konsequent auf Vielfalt setzt. Die Jury hob insbesondere die Transformationskraft, Innovationsstärke und Signalwirkung des Unternehmens aus der hessischen Wetterau hervor. Mit dem Leitmotiv „Bio von Anfang an“ steht es seit jeher für Vielfalt statt Vereinheitlichung, für biodynamische Züchtung und für den Schutz des Gemeinguts Saatgut. „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Sie macht sichtbar, wie bedeutsam samenfeste Sorten für den Erhalt der biologischen Vielfalt und für eine nachhaltige Ernährungssouveränität sind – und dass unser Einsatz dafür wahrgenommen und geschätzt wird“, so Johannes Bender, Vorstand der Bingenheimer Saatgut AG.

Als zentraler Akteur der biodynamischen Saatgutbewegung ist das Unternehmen aus der Initiative für biodynamisches Gemüsesaatgut hervorgegangen und hat maßgeblich zur Verbreitung ökologischer, nachbaufähiger Sorten beigetragen. Es führt heute rund 500 samenfeste Sorten, darunter zahlreiche biodynamische Neuzüchtungen, und bietet etwa 180 Sorten in Demeter-Qualität an. Gemeinsam mit über 80 Vermehrungsbetrieben in Deutschland und den Nachbarländern koordiniert die Bingenheimer Saatgut AG die Saatgutproduktion, stärkt regionale Netzwerke und sichert die Qualität biodynamischer Züchtung. – Demeter/Red./lk