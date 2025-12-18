Dänemark: TikTok und Co. erst ab 15

Geplante Altersgrenzen für Social Media

Dänemark plant ein gesetzliches Mindestalter von 15 Jahren für soziale Medien. Eltern sollen ihren Kindern jedoch bereits ab 13 die Anmeldung erlauben können. Die Regierung in Kopenhagen will damit Kinder und Jugendliche besser vor Risiken wie Schlafstörungen, digitalem Druck und Konzentrationsproblemen schützen. Offen ist bisher, welche Plattformen konkret betroffen sind und wann das Gesetz kommt. Die Regelung soll sich gegen große Netzwerke richten, auf denen öffentliche Profile erstellt werden können und die als potenziell gefährlich für Kinder gelten. Der Zugang soll offenbar durch eine Altersprüfungs-App erfolgen.

Dänemark versteht sich mit dem Vorstoß als Vorreiter in der EU. Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten hatten sich kürzlich für eine Altersbegrenzung bei der Nutzung von Social Media ausgesprochen, deren Umsetzung jedoch den einzelnen Mitgliedstaaten überlassen ist. – Red./lk