Ägyptische Initiative lädt ein: Sekem-Festival in Graz

Nach der erfolgreichen Premiere im Sommer 2024 in Fulda findet das Sekem-Festival 2025 vom 10. bis 12. Oktober 2025 in Graz, Österreich statt. Unter dem Motto „We Are the Change“ erwartet die Teilnehmenden ein inspirierender Austausch zwischen der Sekem-Gemeinschaft aus Ägypten und Freund:innen aus aller Welt.

Das Festival versteht sich als globale Plattform der Co-Creation, organisiert von Sekem-Mitgliedern aus Ägypten, Österreich und Deutschland. Es will Impulse für neue Wege in der Wirtschaft, im Sozialen sowie in der individuellen Entwicklung im Einklang mit der Natur geben. Es richtet sich an Interessierte aus der ganzen Welt, wohingegen der Sekem-Kongress am ersten Tag einen speziellen Fokus auf Entscheidungsträger:innen, Visionär:innen und Wirtschaftsakteur:innen legt, die Wirtschaft, Gesellschaft und ökologische Verantwortung als Einheit denken und entsprechend agieren wollen. Gemeinsam sollen neue Impulse für eine nachhaltige Zukunft gesetzt werden – in Auseinandersetzung mit der Sekem-Vision 2057, die als vielversprechendes und hoffnungsgebendes Beispiel für zukunftsfähige Modelle in Ägypten und international gilt. – Sekem-Freunde